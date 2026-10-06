«Парни в тапках» против «сильнейшей армии мира»: хуситы заявили об ударе по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Кто они такие?

«Парни в тапках» против «сильнейшей армии мира»: хуситы заявили об ударе по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии.
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