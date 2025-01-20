Владельцы частной конюшни терроризируют екатеринбургских садоводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января, ФедералПресс. Жители СНТ «40 лет Октября» в микрорайоне Широкая Речка жалуются, что действующая на их территории частная конюшня «Традиция» организовала катание на лошадях прямо по дорожкам общего пользования внутри садового товарищества.