Владельцы частной конюшни терроризируют екатеринбургских садоводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января, ФедералПресс. Жители СНТ «40 лет Октября» в микрорайоне Широкая Речка жалуются, что действующая на их территории частная конюшня «Традиция» организовала катание на лошадях прямо по дорожкам общего пользования внутри садового товарищества.
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