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Царьград

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"Я передам. Но это не точно": Мария Захарова предложила сторонникам Рыбаря привозить цветы в МИД

"Я передам. Но это не точно": Мария Захарова предложила сторонникам Рыбаря привозить цветы в МИД

Мария Захарова заявила, что в здании МИД России можно оставить цветы по случаю возвращения в Россию основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука.

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