Учёный Богачёв: на Солнце формируется новый суперцентр

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил в беседе с RT, что на Солнце формируется новый суперцентр — активная область, которая быстро растёт и уже имеет огромную площадь.
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