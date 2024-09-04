Генконсульство в Пхукете: устанавливаются причины смерти россиянина

В генеральное консульство России в Пхукете из Управления полиции Пхукета поступила информация об обнаружении тела россиянина 1997 года рождения, на котором имеются резаные раны и синяки, рассказали RT в дипмиссии.
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