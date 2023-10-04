Правильно ли собирать СМСками на леченье детей?

Леонид Васильев А я бы ввел сбор с некоторых, которые: хотят поменять пол, накачать некоторые части тела силиконом, сделать подтяжку, короче вся косметическая хирургия выходящая за пределы ОМС. Хочешь титьки сделать больше 10% от стоимости отдай на лечение ребенка и т.д. и т.п.

FAKE Латыш В СССР если рождался даун, то матери говорили, ваш ребенок умер при родах. А сейчас родители вынуждены страдать с этим ребенком, который без помощи ничего не может и когда родители уйдут в мир иной, что с этим человеком будет, ничего хорошего.