Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Правильно ли собирать СМСками на леченье детей?

Правильно ли собирать СМСками на леченье детей?

Очень много в инфосфере переживаний про СМС-сборы на ребятишек и вообще на какую-нибудь помощь. Особенно людей выщёлкивает, если "реклaмные" вставки об этом транслируются по крупному телеканалу, может быть даже Федеральному.

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Комментарии
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Леонид Васильев
А я бы ввел сбор с некоторых, которые: хотят поменять пол, накачать некоторые части тела силиконом, сделать подтяжку, короче вся косметическая хирургия выходящая за пределы ОМС. Хочешь титьки сделать больше 10% от стоимости отдай на лечение ребенка и т.д. и т.п.
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53 мин.
FAKE Латыш
В СССР если рождался даун, то матери говорили, ваш ребенок умер при родах. А сейчас родители вынуждены страдать с этим ребенком, который без помощи ничего не может и когда родители уйдут в мир иной, что с этим человеком будет, ничего хорошего.
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16 мин.
Александр Попов
У главного УШАСТОГО фонд + КИКИМОРЫ фонд, ОБОБРАЛИ 2-а фонда на лечение ДЕТЕЙ.  У УШАСТИКА зарплата при съёмках &quot;Сабибора&quot; 1.200.000 руб. за ОДИН съёмочный день. Не ХИЛО обобрали ДВА фонда для лечения ДЕТЕЙ.
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16 мин.

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