15,11,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ в микрорайоне Октябрьский Часового Яра.
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15,11,24 Часов Яр - Октябрьский Активные боевые действия на Артёмовском направлении. Атака ВС РФ в микрорайоне Октябрьский Часового Яра.
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