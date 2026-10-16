Глобальные хедж фонды столкнулись с заметными потерями на неделе, завершившейся 15 октября. Согласно данным брокерского подразделения Goldman Sachs, распродажа акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и полупроводниками, особенно сильно ударила по фондам, ориентированным на азиатские рынки.