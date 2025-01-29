Смертельно опасный балкон нависает над жильцами дома в Петрозаводске

Управляющая компания сняла с себя ответственность за возможное обрушение балкона в Петрозаводске Смертельно опасный балкон нависает над жильцами дома № 26 на улице Анохина и над пешеходами, которые проходят в этом дворе.
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