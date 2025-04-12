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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Илшат Нуриев Казан дәүләт аграр университеты ректоры вазифасын башкаручы итеп билгеләнде

Илшат Нуриев Казан дәүләт аграр университеты ректоры вазифасын башкаручы итеп билгеләнде

ТР Хөкүмәте йортында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган киңәшмәдә Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы боерыгы белән Илшат Нуриевның Казан дәүләт аграр университеты ректоры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнүе билгеле булды.

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