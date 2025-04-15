Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АНТИСОВЕТЧИКИ ОТ УКРАИНСКИХ? НИЧЕМ

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АНТИСОВЕТЧИКИ ОТ УКРАИНСКИХ? НИЧЕМ

Захар прилепин. Всё так. Есть лишь один нюанс. Из «самостийно-свидомого» у киевской Родины-матери, которую построили проклятые большевицкие совки в 1981 году, только криво присобаченный пару лет назад тризубец на щите.

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