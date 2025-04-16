РСЗО «Торнадо-С» ВС РФ ударом по пункту дислокации уничтожила 50 боевиков нацгвардии

Были использованы управляемые реактивные снаряды Ракетные войска группировки войск «Запад» нанесли удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации бригады Национальной гвардии Украины, ликвидировав более 50 боевиков.
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