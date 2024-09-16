Ценнее стали: производителям титана и циркония могут ввести налоговые льготы

Производителям титана и циркония просят снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такая инициатива комитета Совета Федерации по экономической политике направлена в правительство и Минфин, узнали «Известия».
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