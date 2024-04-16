Военкор «Известий» показал работу экипажа РСЗО «Град» на южнодонецком направлении

Экипаж реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на южнодонецком направлении в зоне спецоперации отработал каждое действие до автоматизма, поэтому с каждой новой задачей мгновенно заводит мотор боевой машины и выезжает на огневую позицию.