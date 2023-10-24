МГИМО мимо С Ургантом

Natalia Ivanova Симоньян предложила взорвать атомную бомбу над Сибирью - и по вашему это нереальная красота.

Natalia Ivanova Всех этих подонков Песков или Пескович правильно защищает и называет их патриотами. А про Анку Лорак вообще наврал Никите Михалкову - якобы эта падаль помогала детскому дому на Донбасе - Михалков проверил - враньё. И это врёт пресс секретарь нашего Президента. Вот где позорище.