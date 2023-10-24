У Ваньки Урганта был момент когда он сделал два Чао—это было смешно, это было мило и действительно отбрасывало в Италию с её Сан-Ремо времён 80-ых.
МГИМО мимо С Ургантом
Комментарии
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Natalia Ivanova
Симоньян предложила взорвать атомную бомбу над Сибирью - и по вашему это нереальная красота.
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4 д.
Natalia Ivanova
Всех этих подонков Песков или Пескович правильно защищает и называет их патриотами. А про Анку Лорак вообще наврал Никите Михалкову - якобы эта падаль помогала детскому дому на Донбасе - Михалков проверил - враньё. И это врёт пресс секретарь нашего Президента. Вот где позорище.
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4 д.
Валерий Неделько
Угу особенно после того как он целовал ручку АП,и говорил как он по ней соскучился....при этом обозначить себя и себе подобных словом*МЫ*
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4 д.
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