Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    7 лет в урановых рудниках, потом в кишлак навсегда!В Москве задержан...
  • Алекс Архипов
    Выслать после отсидки.Не нужны их извин...
  • Ed
    Сюсюканье и рукопожатные игры закончились? Ох, едва ли. Куда толпы очень сирых умом деть? Без пристального надзора на...Истерика в Вашинг...

МГИМО мимо С Ургантом

МГИМО мимо С Ургантом

У Ваньки Урганта был момент когда он сделал два Чао—это было смешно, это было мило и действительно отбрасывало в Италию с её Сан-Ремо времён 80-ых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Симоньян предложила взорвать атомную бомбу над Сибирью - и по вашему это нереальная красота.
Ответить
4 д.
Natalia Ivanova
Всех этих подонков Песков или Пескович правильно защищает и называет их патриотами. А про Анку Лорак вообще наврал Никите Михалкову - якобы эта падаль помогала детскому дому на Донбасе - Михалков проверил - враньё. И это врёт пресс секретарь нашего Президента. Вот где позорище.
Ответить
4 д.
Валерий Неделько
Угу особенно после того как он целовал ручку АП,и говорил как он по ней соскучился....при этом обозначить себя и себе подобных словом*МЫ*
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх