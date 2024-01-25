RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Царство небесное. Пусть земля будет пухом.Актёр из «Улиц ра...
  • Meerflieger
    Ну, значит, можно сбивать. Не предупредили, что ваши - сами виноваты.Лаврентьев: Израи...
  • лина любимцева
    Поведение нужно менять. Хотя уже поздно... 60 лет как-ни-как...Певица Лолита зая...

Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступления Киева

Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступления Киева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, отметил, что оно нужно для расследования преступлений киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Честно говоря меня интересует только наши 12 человек , которые погибли и это произошло только потому, что мы постоянно наступаем в одно и то же дерьмо, под названием душевная простота, на войне это не работает.
Ответить
21 час.
Александр Лагуткин
Это не душевная простота, - это разгильдяйство. Там линия фронта рядом. Совсем не место чтобы свободно летать военно-транспортной авиации в зоне действия ЗРК противника.  Более того врагу сообщили о маршруте. Сбили скорее всего американцы, им на жизни украинцев наплевать. Да и к Пэтриотам  хохлов и близко не подпускают.  Но сути это не меняет. Понадеялись на человечность?   Забыли, что их &quot;херои&quot;-учителя  - убийцы, садисты и живодеры.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх