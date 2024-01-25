Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области, отметил, что оно нужно для расследования преступлений киевского режима.
Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступления Киева
Комментарии
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Игорь Егоров
Честно говоря меня интересует только наши 12 человек , которые погибли и это произошло только потому, что мы постоянно наступаем в одно и то же дерьмо, под названием душевная простота, на войне это не работает.
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21 час.
Александр Лагуткин
Это не душевная простота, - это разгильдяйство. Там линия фронта рядом. Совсем не место чтобы свободно летать военно-транспортной авиации в зоне действия ЗРК противника. Более того врагу сообщили о маршруте. Сбили скорее всего американцы, им на жизни украинцев наплевать. Да и к Пэтриотам хохлов и близко не подпускают. Но сути это не меняет. Понадеялись на человечность? Забыли, что их "херои"-учителя - убийцы, садисты и живодеры.
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17 час.
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