"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

PABLO ROJAS MADARIAGA/GLOBALLOOKPRESS В России прошла волна массовых поджогов военкоматов. Сообщилось об инцидентах в Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и других городах нашей страны.
PABLO ROJAS MADARIAGA/GLOBALLOOKPRESS В России прошла волна массовых поджогов военкоматов. Сообщилось об инцидентах в Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и других городах нашей страны.
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