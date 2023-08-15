БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

"ОГНЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ" В РОССИИ: ГЕНЕРАЛ ВЫСТУПИЛ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ

PABLO ROJAS MADARIAGA/GLOBALLOOKPRESS В России прошла волна массовых поджогов военкоматов. Сообщилось об инцидентах в Можайске, Россоши, Казани, Омске, Подольске, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и других городах нашей страны.

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Комментарии
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М
ММ
НЛП или обычный гипноз. Люди не соображают, что делают. А власти не ищут организаторов.
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