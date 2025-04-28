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Закон и Порядок

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Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Вот, собственно. Корейская Народно-Демократическая Республика официально подтвердила отправку войск в Российскую Федерацию по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.

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