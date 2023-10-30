В Екатеринбурге приостановлена деятельность опасных для здоровья граждан кафе

В Железнодорожное районное отделение судебных приставов г. Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступили исполнительные документы о приостановлении деятельности трех кафе по адресу Минометчиков, 24 (1 этаж).
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