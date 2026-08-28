Hyundai раскрыл планы по новинкам на ближайшие четыре года

Бренд Hyundai раскрыл, какие автомобили он готовит для продажи на рынках разных стран. Всего марка хочет выпустить около 100 новых моделей до 2030 года.
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