'70s Sci-Fi Cartoons That Deserve A Modern Reboot

The '70s were a transformative time for sci-fi, but many great cartoons were let down by the decade's limitations – and these shows need a second chance.
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