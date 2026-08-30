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'70s Sci-Fi Cartoons That Deserve A Modern Reboot

'70s Sci-Fi Cartoons That Deserve A Modern Reboot

The '70s were a transformative time for sci-fi, but many great cartoons were let down by the decade's limitations – and these shows need a second chance.

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