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КХЛ. «Барыс» в гостях у «Салавата Юлаева»

«Барыс» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча в 17:30 по времени Астаны.

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