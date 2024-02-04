Самые крупные прибавки: для кого вырастут выплаты от государства с 1 февраля

Как обычно, 1 февраля завершился прошлый финансовый год, на уточненный показатель инфляции — а это 7,42% — индексируются все основные социальные выплаты и пособия, что почувствуют на себе примерно 20 миллионов россиян.
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