Гособвинитель по делу Хачатуряна завершил представление доказательств

Государственный обвинитель завершил представление доказательств по делу Михаила Хачатуряна, которого после смерти обвинили в сексуальном насилии, изготовлении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью своим дочерям, пишет РИА Новости.
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