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Ratings: Ted Lasso Season 4 Starts Strong — But Which Streaming Original Came In At No. 1?

Ratings: Ted Lasso Season 4 Starts Strong — But Which Streaming Original Came In At No. 1?

Ted Lasso Season 4 debuted to strong Nielsen streaming ratings, with the premiere accounting for 36% of the Apple TV comedy's viewing the week of August 3-9.

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