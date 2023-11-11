Депутат из Дагестана дал определение понятию "русский мир" — в чём он ошибся?

Запомните или запишите себе, что означают слова: РУССКИЙ и РУССКИЙ МИР. РУССКИЙ (не национальность), как и слово ХРИСТОС (не имя) - это состояние. ХРИСТОС - это ПУТЬ к АБСОЛЮТУ. Чела вставший на ПУТЬ - является хрестосом (путником). Сообщество подобных челов называются хрестианами. Нынешнее христианство - ложное, со своей ложной верой (от слова ВЕРИТЬ, а не ВЕдать РАзум Божий). Потому РПЦ и буксует, как машина попавшая в болото. *** РУССКИЙ - это человек думающий на русском языке, с возвышенным духовным уровнем сознания, находясь в состоянии наднациональности, вне национальности. Ещё в далёкой древности, только РУСЫ смогли духовно подняться выше уровня национальности. Но, так как нам было суждено появится в тёмной эпохе Кали-юги, где правда становится ложью, а ложь - правдой, в данной эпохе святые не рождаются, а только грешники. По сути, Кали-юга - это и есть истинный АД, Чистилище, Божий Суд, Экзамен на вшивость. *** Как Диоген искал ЧЕЛОВЕКА днём с фонарём, так и сегодня надо ещё поискать истинно РУССКОГО. А уж говорить что-то о РУССКОМ мире, то это видимо будет только в будущем в Сатья-юге, вот это 100% гарантия. Так что, РУССКИМ может стать человек любой (абсолютно любой) национальности, который с детства начал думать на русском языке, и со временем, достигший высокого уровня сознания, при котором национальность атрофируется.

Александр Рожков

Сам себя не похвалишь - ни кто не похвалит. На этом далеко не уедем. На этом еще покатаются немного власть предержащие, ухватившиеся за "Русский Мир" как утопающие за соломинку. Ибо пришли к власти не имея ни какой идеологии вообще. Сперва вообще рьяно поклонялись всему европейскому, в ущерб себе. Но потом разглядели, что получат то, что получил Хуссейн, а затем Каддафи. Чем то и как то надо было сплотить народ. Вот и кинулись искать, за что бы уцепиться. Мне дорого, что я русский, но мне это было дорого и при советской власти. Мне в этом ни кто не мешал. И татарам и башкирам и украинцам и .... ни кто не мешал быть татарами украинцами, башкирами.... Но всех объединяла реально, и это доказала ВОВ, великая советская идеология. А под идеологию "Русского Мира вы ни когда не сплотите народы не только что бывшего СССР, но и России. Мартышкин труд это.