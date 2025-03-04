Агаты Муцениеце показала, как поздравила дочь с девятилетием (видео)

Дочери актрисы Агаты Муцениеце исполнилось девять лет, и она устроила для Мии незабываемый праздник. Звезда фильма «Честный развод» воспитывает двоих детей от своего бывшего супруга, актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей живёт с отцом, а девочка — с матерью.
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