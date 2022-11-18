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Кубок Варшавы. Куракова, Шотт, Кучвальска, Торнаги, Серна, Китромилис выступят с короткими программами

18 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию женщины покажут короткие программы.  Кубок Варшавы Польша, Варшава Женщины Короткая программа Начало – 18.

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