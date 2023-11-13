В Архангельске ушел из жизни известный хирург Яков Насонов

В Архангельске после тяжелой болезни ушел из жизни почетный гражданин города и известный хирург Яков Насонов11 ноября 2023 года в столице Поморья после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни известный кардио-хирург Яков Насонов.
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