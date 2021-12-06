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Рейтинг премьера Японии взлетел благодаря «омикрону»

Рейтинг премьера Японии взлетел благодаря «омикрону»

29 ноября он запретил въезд в Японию всем без исключения иностранцам.Рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кисиды резко вырос после того, как он ввел максимально строгий пограничный контроль из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

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