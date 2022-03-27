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Шакил О’Нил: «Врач сказал, что у меня апноэ во сне и я могу умереть. Теперь сплю с аппаратом для сна»

Легендарный центровой Шакил О’Нил признался, что недавно узнал о серьезных проблемах со здоровьем. «Когда ты играешь в НБА, ты регулярно обследуешься у врача, проходишь медосмотры.

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