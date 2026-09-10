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Политнавигатор

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Боевой гей-бандеровец Портников требует от Молдовы ликвидировать ПМР

Боевой гей-бандеровец Портников требует от Молдовы ликвидировать ПМР

Проведение российских выборов в Приднестровье является «ползучей аннексией этой территории». Об этом киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников заявил молдавскому телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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