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Аргументы и Факты

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Крах, отставка, унижение: раскрыто будущее Мерца после атак на РФ

Крах, отставка, унижение: раскрыто будущее Мерца после атак на РФ

Вслед за провалом в Саксонии-Анхальт Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем ждет провал на выборах 20 сентября в Мекленбург-Передней Померании.

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