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Политика как она есть

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Названа неожиданная причина смерти оскароносного актера и его жены: найдены мумифицированными

Названа неожиданная причина смерти оскароносного актера и его жены: найдены мумифицированными

Знаменитый голливудский актер Джин Хэкман скончался от естественных причин через несколько дней после того, как его жена Бетси Аракава скончалась от редкого респираторного вируса, сообщили власти в пятницу.

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