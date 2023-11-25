Новый лидер турецкой оппозиции назвал причину, по которой сможет уйти в отставку

Новый лидер Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель заявил, что его партия начнет тесно сотрудничать с другими оппозиционными партиями для победы на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта 2024 года, передают турецкие СМИ.
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