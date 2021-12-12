В Северной Осетии полицейские провели ряд профилактических занятий с учащимися СОШ №18

На встречах с учащимися 8 – 11 классов приглашенные гости, а именно специалист-эксперт УКОН МВД по РСО-Алания Анна Маргиева, клинический психолог Валентина Зураева, специалист по социальной работе Зарина Ходова, а также инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по г.