В Северной Осетии полицейские провели ряд профилактических занятий с учащимися СОШ №18

На встречах с учащимися 8 – 11 классов приглашенные гости, а именно специалист-эксперт УКОН МВД по РСО-Алания Анна Маргиева, клинический психолог Валентина Зураева, специалист по социальной работе Зарина Ходова, а также инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по г.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Накануне Дня Конституции Российской Федерации в территориальных органах МВД России сотрудники подразделений по вопросам миграции в торжественной обстановке вручили юным 14-летним россиянам паспорта
- В Следственном комитете России состоялся показ фильма «Небо»
- Военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке за содействие при исполнении госконтракта
Свежие комментарии