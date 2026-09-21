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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джаред Маккейн о музыкальной карьере: «Сейчас я слишком сильно сосредоточен на баскетболе»

Защитник «Оклахомы» Джаред Маккейн рассказал о возможной музыкальной карьере. Баскетболист, у которого более 5,5 млн подписчиков в TikTok, пока не планирует выпускать собственные песни.

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