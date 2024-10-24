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Путин заявил о незаинтересованности России в конфронтации

Путин заявил о незаинтересованности России в конфронтации

Россия и БРИКС не желают конфронтации и продолжают идти своим путем. Об этом 25 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком.

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