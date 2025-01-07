Владимирские синоптики рассказали о предстоящей погоде 7 января

В Рождество Владимирский ЦГМС прогнозирует облачную погоду с прояснениями, снег и скользкие дороги.Владимирский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды информирует, что 7 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.