Новая трасса свяжет Карелию и Ленобласть

Дорога станет для жителей Карелии и гостей альтернативой привычной дороге в сторону Петербурга. О начале проектирования новой трассы от поселка Токари в Ленобласти в сторону Ревсельги Прионежского района Карелии сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
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