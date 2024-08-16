Новая трасса свяжет Карелию и Ленобласть

Дорога станет для жителей Карелии и гостей альтернативой привычной дороге в сторону Петербурга. О начале проектирования новой трассы от поселка Токари в Ленобласти в сторону Ревсельги Прионежского района Карелии сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.