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Стало известно, как смерть русофоба Линдси Грэма* повлияет на связь США и Украины

Киев в связи со скоропостижной смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) потерял один из своих самых эффективных каналов связи с администрацией США.

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