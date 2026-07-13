Стало известно, как смерть русофоба Линдси Грэма* повлияет на связь США и Украины

Киев в связи со скоропостижной смертью американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) потерял один из своих самых эффективных каналов связи с администрацией США.
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