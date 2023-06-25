«МЮ» готов продать Санчо за 45 млн фунтов, Магуайра – за 40, Марсьяля – за 25 (Daily Mail)

Как сообщает Daily Mail, манкунианцы в целях увеличения трансферного бюджета на лето согласны отпустить Джейдона Санчо за 45 млн фунтов, Харри Магуайра – за 40 млн, Антони Марсьяля – за 25 млн, Скотта Мактоминея – за 40 млн, Фреда, Донни ван де Бека и Энтони Элангу – за 20 млн каждого, Алекса Теллеса – за 10 млн, Эрика Байи – за 2 млн, Брэндона Уильямса – за 5 млн, Аннибаля Межбри – за 13 млн.