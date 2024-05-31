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Китайская студия Everstone Studios представила трейлер экшена Where Winds Meet на PS5

Китайская студия Everstone Studios представила трейлер экшена Where Winds Meet на PS5

Китайская студия Everstone Studios представила новый трейлер своего предстоящего приключенческого боевика "Там, где сходятся ветра", в котором будет представлен большой открытый мир, где игроки смогут исследовать различные регионы, полные исторических и культурных достопримечательностей.

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