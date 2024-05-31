Китайская студия Everstone Studios представила трейлер экшена Where Winds Meet на PS5

Китайская студия Everstone Studios представила новый трейлер своего предстоящего приключенческого боевика "Там, где сходятся ветра", в котором будет представлен большой открытый мир, где игроки смогут исследовать различные регионы, полные исторических и культурных достопримечательностей.
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