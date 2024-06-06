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Газета «Культура»

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Музей истории и культуры крымских татар в Бахчисарае откроет пять новых экспозиций

Музей истории и культуры крымских татар в Бахчисарае откроет пять новых экспозиций

В Музее истории и культуры крымских татар в Ханском дворце в Бахчисарае откроются новые экспозиции о национальной кухне и быте крымских татар, рассказала руководитель музея Мерьем Сейтумерова, передает ТАСС.

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