Музей истории и культуры крымских татар в Бахчисарае откроет пять новых экспозиций

В Музее истории и культуры крымских татар в Ханском дворце в Бахчисарае откроются новые экспозиции о национальной кухне и быте крымских татар, рассказала руководитель музея Мерьем Сейтумерова, передает ТАСС.
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