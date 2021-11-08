Во Владимире почтили память сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей

8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялось памятное мероприятие.
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