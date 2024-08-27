На 9 миллионов рублей подорожал капремонт лыжной базы в Воронеже

За эти деньги подрядчику предстоит отремонтировать систему электроснабжения, отремонтировать сети связи, установить видеонаблюдение, отремонтировать систему отопления и вентиляции, а также провести отделку стен, заменить двери и окна.
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