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Воронежские новости

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На 9 миллионов рублей подорожал капремонт лыжной базы в Воронеже

На 9 миллионов рублей подорожал капремонт лыжной базы в Воронеже

За эти деньги подрядчику предстоит отремонтировать систему электроснабжения, отремонтировать сети связи, установить видеонаблюдение, отремонтировать систему отопления и вентиляции, а также провести отделку стен, заменить двери и окна.

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