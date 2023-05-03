Аргументы недели

98 626 подписчиков

На территории Украины объявлена воздушная тревога в Харьковской, Полтавской и других областях

Воздушная тревога снова объявлена на территории Украины в Харьковской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх