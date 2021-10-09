Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы мир ПК

Спустя 10 лет со дня смерти Стива Джобса (Steve Jobs) Майкл Делл (Michael Dell) издал мемуары, в которых рассказал о бывшем главе Apple.
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