Lenovo показала ноутбук будущего с экраном, который следит за пользователем и п...

Lenovo показала ноутбук будущего с экраном, который следит за пользователем и понимает голосовые командыКомпания Lenovo продемонстрировала на выставке IFA 2024 концепт ноутбука Auto Twist AI PC, оснащённого моторизированным шарниром.
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