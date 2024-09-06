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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Lenovo показала ноутбук будущего с экраном, который следит за пользователем и п...

Lenovo показала ноутбук будущего с экраном, который следит за пользователем и п...

Lenovo показала ноутбук будущего с экраном, который следит за пользователем и понимает голосовые командыКомпания Lenovo продемонстрировала на выставке IFA 2024 концепт ноутбука Auto Twist AI PC, оснащённого моторизированным шарниром.

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