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Аргументы недели

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В России запустили в производство 10 жизненно важных лекарств

В России запустили в производство 10 жизненно важных лекарств

В первом полугодии 2026 года в России впервые зарегистрировали и запустили в производство 10 наименований лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые ранее в стране никогда не выпускались.

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